Врачи дают советы тюменцам по лечению дерматитов от укусов насекомых

В Тюмени настала пора мошек и комаров. Укусы кровососущих насекомых могут быть не только неприятными, но и вызывать аллергию. Врачи напоминают тюменцам, к чему может привести расчесывание места укуса и что делать, если возникла более серьезная реакция организма.

Еженедельно в течение весны и лета в Тюменский областной кожно-венерологический диспансер обращается до 100 пациентов с жалобами на последствия укусов насекомых, чаще всего комаров и мошек.

Как правило, на месте укуса может появляется зудящий волдырь розового или красноватого цвета, а после развивается плотный узелок, который держится до нескольких дней. Если ребенок или взрослый расчесывает место укуса, то может начаться гнойничковая инфекция.

Врач-дерматовенеролог ГБУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер" Юлия Ростовцева, поделилась, что поставить диагноз укусов членистоногих и насекомых – не так просто, потому что сами пациенты негативно на него реагируют. В этом случае приходится говорить лишь о подозрении на укусы.

Лечение для каждого обратившегося назначается индивидуально и зависит от площади поражения, от количества и тяжести укусов. В случае тяжелых, повторяющихся реакций горожанам рекомендуют консультацию аллерголога. Лечение дерматитов от укусов насекомых должно включать профилактические меры. Детям нередко назначают прием неседативного антигистаминного препарата.

Для защиты от укусов рекомендуется носить защитную одежду. К выбору репеллентов стоит отнестись с особым вниманием, в зависимости от возраста и противопоказаний. Для детей и беременных разрешены средства с натуральными компонентами, эфирными маслами, они безопасны, но быстро выветриваются. Гораздо устойчивее вещества с химическими элементами, но они могут вызвать токсическое отравление, пишет "АиФ - Западная Сибирь".