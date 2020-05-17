МЧС напоминает тюменцам о правилах поведения на водных объектах

Сотрудники МЧС будут патрулировать несанкционированные пляжи под Тюменью. Горожанам будут напоминать о правилах поведения на водных объектах.

Рейды начались в майские праздники и выходные дни, так как с пришедшей жарой тюменцы стали чаще выезжать к берегам рек и озер. Проверки продолжатся в текущем месяце и летом. Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области напомнят любителям отдыха на природе о правилах поведения на воде, вручат соответствующие памятки.

Специалисты отмечают, что в настоящее время также важно соблюдать социальную дистанцию и не подходить, не подплывать близко к другим отдыхающим.

Подобные рейды на водных объектах проводят и представители Государственной инспекции по маломерным судам. Они рассказывают горожанам о разрешенных способах вылова рыбы, а также убирают из водоемов брошенные, бесхозные и незаконно установленные рыбацкие приспособления, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".