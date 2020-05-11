Тюменцы могут забрать свои вещи из ломбарда без уплаты процентов

В настоящее время ломбарды приостановили свою работу, потому некоторые тюменцы оказались в непростой ситуации. Свои вопросы о том, какие действия необходимо предпринять, жители региона направляют в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Что делать тюменцам, которые уже внесли последний платёж по договору займа, возникла необходимость выкупить заложенную вещь, но ломбард закрыт? Ведь ежедневно начисляются проценты за хранение, и этот процесс будет происходить до тех пор, пока ломбарды не возобновят свою работу.

В Управлении Роспотребнадзора рассказали, что в первую очередь необходимо сообщить ломбарду о желании выкупить свою вещь обратно. Для этого нужно направить компании заявление о расторжении договора займа и возврате залогового имущества. Такой шаг поможет официально зафиксировать дату исполнения обязательств по договору займа с вашей стороны. Согласно закону РФ "О защите прав потребителей", покупатель может отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.

Договор уже считается частично расторгнутым или изменённым с даты получения уведомления ломбардом, даже если документ расторгается в одностороннем порядке – только заёмщиком. При этом заёмщик не должен оплачивать никакие посторонние начисления, кроме суммы предоставленного займа и процентов за пользование полученными деньгами.

В случае, если ломбард отказывается расторгать договор и прекращать начисление процентов, потребитель вправе обратиться в суд, пишет "Мегатюмень".