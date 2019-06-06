В Тюмени будут судить банду за разбойные нападения на ювелирные магазины

В областном центре в суд направлено уголовное дело в отношении трех граждан, которые совершили ряд разбойных нападений на ювелирные магазины в Тюмени, Екатеринбурге и Перми.

Первое нападение было совершено в Тюмени летом 2015 года на салон на улице Малыгина. Неизвестные в масках ворвались в магазин, связали охранника и, угрожая продавцу пистолетом, забрали ювелирные украшения, деньги из кассы, ноутбук и системный блок с записями камер видеонаблюдения. Сумма ущерба составила почти 6 млн рублей.

Для работы по уголовному делу в областном УМВД сформировали группу, в состав которой вошли наиболее опытные оперативные сотрудники и следователи. Вскоре схожие по почерку разбои были совершены в Екатеринбурге и Перми. В результате полиция задержала организатора нападений и двух исполнителей в Екатеринбурге.

Как оказалось, лидер организованной группы, житель ХМАО 1976 года рождения, уже был судим за разбой. В 2015 году он решил вернуться к противоправной деятельности. Ювелирный магазин на улице Малыгина он выбрал, поскольку там было мало персонала и не было вооруженной охраны. Югорчанин изучил режим работы салона, определил, когда там меньше всего посетителей, а также где находятся камеры видеонаблюдения. К исполнению замысла он привлек двух мужчин 1989 и 1993 годов рождения, которые работали на автомойке. Для них он раздобыл пистолет, маски, сумки и лично привез в Тюмень.

После разбоя фигуранты уехали в Екатеринбург, где сбыли золотые украшения, и продолжили совершать разбойные нападения, пока их не задержали. Вскоре дело рассмотрит.