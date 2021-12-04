Тюменец разработал линейку функциональных украшений

Тюменец Александр Бобов разрабатывает функциональные украшения, связанные со смартфоном и интернетом. Его проекты получили признание на конкурсе в Южной Корее.

В своих изделиях мастер совмещает красоту и функционал. Каждая работа уникальна. Есть, например, комплект из кольца и браслета, первый из которых вибрирует, когда владелец касается поверхности, а кольцо с распрыскивателем позволяет обрабатывать руки антисептиком. Дезинфицирующую жидкость внутри можно также заменить на духи или лекарство. Пока кольцо из пластмассы и смолы не работает, но работа продолжается.

Сначала ювелир делает эскиз, и это может затянуться – нужно изучить строение существующих похожих предметов, понять, как они работают. Потом Александр переносит задумку в графический редактор и создает 3D-модель, уже после всех подготовительных мероприятий воплощает в жизнь.

"У меня склад ума больше математический, творчество просто было со мной рядом с детства. Я для себя решил, что нужно создавать не только красоту, но и функциональность", – поделился Александр Бобов.

Называть свое дело бизнесом тюменец не берется – работы специфичные, стоят дорого и продаются долго. И все-таки главное, что создание необычных украшений приносит ему удовольствие, пишет "Вслух.ру".