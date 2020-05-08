Тюменцев призывают не посещать места массового отдыха

МКУ "ЛесПаркХоз" обращается к жителям Тюмени: призывает их соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового отдыха.

На территории лесов Тюменской области с 10 апреля установлен пожароопасный сезон. Также с 18 апреля в Тюмени введен особый противопожарный режим. С начала пожароопасного сезона патрульными группами осуществляется ежедневный объезд территории городских лесов Тюмени. В праздничные и выходные дни объезд осуществляется совместно с сотрудниками полиции.

"По-прежнему посещение мест массового отдыха временно приостановлено в связи с требованиями постановления правительства Тюменской области о введении режима повышенной готовности и действием на территории нашего города режима самоизоляции. При наличии отдыхающих в местах отдыха, расположенных в городских лесах, сотрудниками патрульно-постовой службы принимаются соответствующие меры", — сообщает МКУ "ЛесПаркХоз".

При обнаружении возгорания в лесах города Тюмени необходимо сообщить об этом по телефонам 112, 01.