В Тюмени заработал телефон помощи пожилым и инвалидам

Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами стартовал в Тюменской области в этом году. Такая система помогает объединить усилия медицинских организаций и организаций социального обслуживания. Проект реализуется в рамках национального проекта "Демография", став частью регионального проекта "Старшее поколение".

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, на базе Областного геронтологического центра 28 апреля стартовал "Единый телефон системы долговременного ухода": 8-800-550-27-27. Его работа направлена на дополнительную поддержку пожилых людей и инвалидов в регионах.

Обратиться по единому телефону системы долговременного ухода можно с целью получения квалифицированной консультации по вопросам организации ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Кроме того, единый телефон принимает сообщения о людях, нуждающихся в уходе, а также специалисты могут рассказать, куда следует обратиться для осуществления ухода организацией социального обслуживания. Желающие могут узнать подробности о возможности прохождения курса обучения навыкам ухода для родственников тяжелобольных граждан.

"Единый телефон системы долговременного ухода" работает в будние дни с 8:00 до 16:30, звонок бесплатный.

Более подробную информацию о проекте можно получить по телефону: 8 (3452) 51-70-48, интернет-сайт www.togc.ru.