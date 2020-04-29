Ямальские единороссы направили письмо губернатору с требованием увеличить кочевникам выплаты

По мнению представителей партии "Единая Россия", единовременные выплаты помогут пережить тундровикам сложный период, возникший из-за режима самоизоляции, сообщает Муксун.fm.
Отмена всех массовых мероприятий на Ямале, в том числе Дней оленевода, не позволила пополнить запасы провизии тундровикам. Ранее представители коренных малочисленных народов Севера заявляли о подорожании продуктов и отсутствии топлива вследствие перебоев работы зимников. Все эти факторы плачевно сказались на жизни самых незащищенных категорий тундровиков: семей с детьми и пенсионеров.
Депутаты Закособрания Ямала и окружной думы направили в адрес губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова обращение с просьбой рассмотреть дополнительные меры поддержки граждан, ведущих традиционный образ жизни. Они просят вдвое увеличить "кочевые" и выдать их как можно скорее для решения сложившихся проблем.
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