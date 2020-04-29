В тобольской больнице приготовили 80 коек для больных коронавирусом

Фото Дмитрия Уженцева

В Областной больнице №3 Тобольска в стационаре для больных коронавирусной инфекцией подготовлено 80 коек. 28 из них — это койки для тяжелобольных пациентов, оснащенные всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ.

Для лечения пациентов с COVID-19 сформированы медицинские бригады, работающие посменно, персонал прошел соответствующее обучение. К работе в моногоспитале готовы приступить свыше 170 медработников, включая младший и средний медицинский персонал. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, они обеспечены необходимым запасом средств индивидуальной защиты и дезсредств.

После смены медики доставляются в гостиницу в соответствии со всеми требованиями инфекционной безопасности для 24-часового отдыха. В гостинице дежурит медработник, который следит за здоровьем персонала, еженедельно контактирующие с больными сотрудники тестируется на коронавирус.