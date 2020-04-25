Садоводы Тюмени могут начать посадку овощей и цветов

Тюменские садоводы уже могут высаживать некоторые овощи в открытый грунт, несмотря на то, что обычно апрельская высадка считается слишком ранней. Такая возможность появилась благодаря тёплой весне в этом году.

Биолог и садовод с 15-летним стажем Виктор Синегловский рекомендует высаживать сейчас холодостойкие культуры, такие как горох, морковь, редис, репа, редька, сельдерей. Они могут выдержать непродолжительные заморозки. Также уже сейчас можно посеять некоторые цветы: календулу, люпины, космею, скабиозу и васильки. А вот для высадки остальных культур в открытый грунт нужно дождаться температуры выше +15 градусов, т.е. стоит подождать наступления второй половины мая или даже июня.

Высадку необходимо производить на заранее подготовленные грядки. Нужно убрать все корни сорняков из вскопанной земли, разбить комья, сформировать грядку и обозначить её границы. Почву так же желательно удобрить для получения хорошего урожая через несколько недель. Для того, чтобы верхний слой, куда будут посажены семена, уже был прогрет перед высадкой, необходимо за одну или полторы недели до этого накрыть грядку агроволокном или обычной плёнкой. Ими же пользуются для создания парникового эффекта на грядке после высадки. Укрывные материалы можно убрать после появления всходов, однако стоит наблюдать за температурой: если она приблизится к нулю, грядки необходимо снова укрыть.

Для начинающих садоводов есть полезный совет – поливать землю лучше до высадки семян. В ином случае семена можно просто размыть или углубить в землю напором воды, пишет "АиФ – Западная Сибирь".