Ямальские чиновники скинулись на телевизоры и спутниковое ТВ для ветеранов

Ямальские чиновники скинулись для ветеранов на телевизоры и спутниковое ТВ, средства на подарки были собраны в считанные дни, сообщает Муксун.fm.

Плазменные телевизоры и комплекты спутникового ТВ получат 299 ямальцев. Такие подарки вручат ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей.

Деньги на подарки собраны ямальской ячейкой партии "Единая Россия". На призыв акции откликнулся весь руководящий состав окружной власти во главе с губернатором Дмитрием Артюховым.

Телевизоры вручат ветеранам к 9 Мая. При этом массовые праздничные мероприятия перенесены на поздний срок в связи со сложной эпидситуацией.