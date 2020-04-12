Тюменские тележурналисты перестраивают формат работы в условиях пандемии

Телекомпании Тюменской области перешли на новый формат работы в условиях пандемии. Некоторые традиционные программы отправились "в отпуск", в эфире – оперативная и полезная информация. А телеканал "Тюменское время" является официальным телеканалом оперативного регионального штаба по профилактике коронавируса.

Об изменениях в работе тюменских телевизионщиков рассказали заместитель генерального директора телекомпании "Тюменское время" Анна Скорнякова и заместитель директора, начальник информационной службы ГТРК Регион-Тюмень Роман Явныч.

Как отметила Анна Скорнякова, изменилась сетка вещания. Тюменцев и гостей региона информируют об актуальной ситуации по пандемии COVID-19. С 10 до 23 часов в эфир выходят ТСН, "Новости оперативного штаба" и развлекательная рубрика "Сидим Дома".

Новости из оперативного штаба в приоритете и у команды "Регион-Тюмень", им также пришлось "ужать" сетку вещания. По словам Романа Явныча, из эфира убрали врезки в утренней программе телеканала Россия 1, три получасовых выпуска местных новостей остались в сетке канала Россия 24.

Журналисты стараются не только информировать зрителей об актуальных событиях в мире, в регионе и в городе, в том числе по распространению коронавируса, говорят о том, как провести время с пользой, познакомить с компетентными мнениями экспертов в разных сферах жизни, сообщили в департаменте по по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Многие сотрудники, особенно административного аппарата телекомпаний работают на "удаленке". Но журналисты продолжают оставаться "на передовой", соблюдая необходимые профилактические меры. Так, гостей не приглашают в студию, а общение происходит по скайпу. В ходу – маски, перчатки, антибактериальные средства и т.п.