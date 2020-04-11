Свадебная статистика тюменских ЗАГСов снизилась из-за пандемии

Коронавирус и ограничения, связанные с ним, внесли свои правки в статистику тюменских свадеб. В регионе с 18 марта был введён режим повышенной готовности, а с 25 марта появилось ограничение на количество присутствующих на церемонии бракосочетания – не более 10 человек. Из-за этого многие молодожёны решили перенести дату свадьбы на более поздний срок.

Региональное управление ЗАГСа привело свадебную статистику за март 2020 года. В марте зарегистрировано 620 новых семей, из них 369 в Тюмени, 82 в Тюменском районе, 51 – в Тобольском, 22 – в Ишимском, 16 и 12 – в Заводоуковском и Ялуторовском районах соответственно. По две свадьбы сыграно в Абатском, Аромашевском, Сладковском и Сорокинском районах, по одной – в Армизонском, Бердюжском и Юргинском районах.

Данные статистики марта этого года можно сравнить с прошлым. Тогда в Тюменской области состоялось 786 свадеб, из которых в Тюмени – 430. Почти на одном уровне осталось количество разводов: в марте этого года – 596, в прошлом году – 598, пишет "Вслух.ру".

Напомним, с 1 апреля по 1 июня приостановлена регистрация браков и разводов в Тюменской области.