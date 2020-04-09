Прибывшим из Москвы и Петербурга тюменцам предписан двухнедельный карантин

Соответствующие изменения в постановление №120-П внес губернатор Тюменской области Александр Моор 8 апреля.

Гражданам, приезжающим в Тюменскую область из неблагополучных регионов Российской Федерации, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, предстоит пройти 14-дневный карантин. О своем прибытии, фактическом местонахождении в регионе они обязаны сообщить на горячую линию по коронавирусу: 8-800-234-35-22.

Тем, кто приехал в Тюменскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и неблагополучных регионов Российской Федерации, с 27 марта по 8 апреля включительно также обязаны сообщить о себе на горячую линию по коронавирусу.

Те, кто постоянно проживает в регионе, должны самоизолироваться по месту жительства. Прибывшие из других субъектов могут быть размещены в обсерваторе.

Находящиеся в карантине граждане должны:

— при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

— соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

Ранее 14-дневный карантин с соблюдением постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому обязали проходить приезжающих из-за границы и тех, кто работает вахтовым методом.