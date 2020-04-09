Состояние двух тюменцев с коронавирусом ухудшилось, трое готовятся к выписке

Изображение: видео из группы "Тюменская область" / vk.com

В Тюмени за прошедшую ночь ухудшилось состояние двух больных, которые с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся в Областной инфекционной больнице.

"Это мужчины достаточно молодого возраста — 40 и 50 лет. У них сегодня наблюдается пневмония на фоне коронавирусной инфекции, и мы, чтобы не рисковать, после консультации с врачами, в том числе с федеральными медицинскими центрами, перевели их на ИВЛ, — рассказала подробности заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. — Всё необходимое для их лечения — оборудование и лекарства — у нас есть. В данном случае мы перестраховываемся, чтобы их состояние не вошло в кризисный вариант".

Таким образом, сегодня в Тюменской области к аппаратам ИВЛ подключены уже не три, а пять заболевших коронавирусом. Состояние всех оценивается как тяжелое, но стабильное.

Остальные 12 человек, которые сегодня находятся с подтвержденным диагнозом в инфекционной больнице, в удовлетворительном состоянии. По словам Кузнечевских, трех из них планируют выписать до конца этого дня.

Всего к этому часу на территории Тюменской области 18 подтвержденных лабораторно случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 4 человек уже были выписаны из больницы с выздоровлением.

Ольга Кузнечевских отметила, что, по оценкам экспертов, пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден, и призвала тюменцев соблюдать режим самоизоляции, благодаря которому нет такой вспышки распространения коронавирусной инфекции, как на других территориях.