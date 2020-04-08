В Тюменской области выполнено более 20 тысяч тестов на коронавирус

В Тюменской области проведено 20769 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Если до 3 апреля положительные результаты, полученные в Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, подтверждались в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске, то теперь — в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области рассказывают, что обследование проведено лицам, вернувшимся на территорию РФ, контактировавшим с больным COVID-19, всем заболевшим внебольничной пневмонией, гражданам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания.

Также началось еженедельное тестирование медицинских работников, имеющих риски инфицирования коронавирусом на рабочих местах, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, немедленно.

В Тюменской области исследования новую коронавирусную инфекцию проводятся в лабораториях на базе 7 организаций:

— ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области";

— ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №1";

— ГБУЗ ТО "Областная инфекционная клиническая больница";

— ГБУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер";

— ГБУЗ ТО "Областная больница №3" (Тобольск),

— ГБУЗ ТО "Областная больница №4" (Ишим).

Также тестирование можно пройти в лаборатории негосударственного медицинского учреждения ООО "Доктор АРБИТАЙЛО".