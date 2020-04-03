Тюменский инфекционист прокомментировал распространенные мифы о профилактике коронавируса

Распространяющиеся в социальных сетях рекомендации "народных средств" для защиты от новой коронавирусной инфекции и ее лечения разбирает заведующий инфекционным отделением, врач-инфекционист высшей категории Многопрофильного консультативно-диагностического центра Денис Селезнев.

Водка и другие крепкие спиртные напитки как защита от коронавируса

— В реальности чрезмерное употребление алкоголя не только не способно "продезинфицировать" организм от коронавируса, но и повышает вероятность заболевания за счет угнетения иммунной системы. ВОЗ рекомендует воздержаться от распития крепких спиртных напитков и наладить максимально здоровый образ жизни.

Поедание чеснока, лука и имбиря в больших количествах

— Эти продукты действительно обладают природными бактерицидными свойствами и в умеренной дозе могут быть полезны для улучшения общего состояния здоровья. Но защитить полностью от COVID-19 они не способны. Разве что резкий запах, исходящий от человека после поедания лука и чеснока, будет автоматически способствовать соблюдению рекомендованной полутораметровой дистанции между людьми. А вот злоупотребление острыми пряностями может навредить желудочно-кишечному тракту.

Употребление пищевой соды

— Использовать кулинарный порошок в качестве лекарства категорически не рекомендуется, поскольку такое лечение может привести ухудшению здоровья. В зависимости от индивидуальных особенностей организма даже однократный прием содового раствора может повредить слизистую желудка и стать вызвать химический ожог. Прием порошка на протяжении долгого времени может привести к повышению соляной кислоты и углекислого газа в организме. Изжога может усилиться, также вероятно появление вздутия живота. Еще одна опасность — это нарушение кислотно-щелочного баланса крови, что только поспособствует снижению защитных сил организма.

Употребление двуокиси хлора

— На самом деле диоксид хлора – это дезинфицирующее и отбеливающее средство. В текстильной и бумажной промышленности, например, он используется для отбеливания тканей и целлюлозы, в быту — для обеззараживания воды в бассейнах. Прием внутрь этого вещества даже в небольших дозах может вызвать интоксикацию с такими признаками как тошнота, рвота, диарея. В случае тяжелого отравления может случиться сильное обезвоживание, понижение кровяного давления и расстройство сознания. Это может быть смертельно опасно, особенно для детей и пожилых людей. Максимум для чего годится диоксид хлора дома — это обработка поверхностей во время влажной уборки с целью дезинфекции, а не для приёма внутрь.

Заблаговременный прием иммуномодуляторов и антибиотиков

— Категорически не рекомендуется принимать сильнодействующие лекарства, в том числе антибиотики, "на всякий случай". Это создает сильную нагрузку на печень и грозит формированием устойчивых штаммов и снижением резистентности. Может случиться так, что когда больному действительно потребуется помощь — препараты окажутся бессильны, и процесс выздоровления сильно осложнится и затянется.

Самодиагностика коронавируса: якобы если после десятисекундной задержки дыхания не появится кашель, недомогание или состояние стресса, то человек здоров

— Если бы всё было так просто, не требовались бы рентгенаппараты, компьютерные и магнитные томографы. Самым правильным решением при возникновении проблем со здоровьем будет звонок в свою поликлинику либо на станцию скорой помощи.

Специалисты призывают тюменцев доверять только проверенным источникам информации и разумно подходить к использованию полученных знаний. Информированность — одно из самых эффективных средств от пандемии.

По материалам пресс-службы Многопрофильного консультативно-диагностического центра