Причины, по которым можно выходить из дома в период самоизоляции

В Тюменской области с 3 апреля действует режим самоизоляции. Жителям региона, вне зависимости от возраста, рекомендовано не покидать свои квартиры без острой необходимости.
Причины, по которым здоровые граждане могут покидать место жительства:
1. Обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью в медицинские организации (например, зубная боль);
2. Покупка лекарств, масок и других товаров в ближайшей аптеке;
3. Следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы);
4. Приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости в ближайшем магазине. При этом можно пользоваться сервисом доставки (продукты питания, еда из ресторана, и т. п.);
5. Выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
6. Вынос мусора до ближайшего места накопления отходов;
7. Доставка продуктов, лекарств, других товаров первой необходимости пожилым людям и тем, кто по состоянию здоровья в них нуждается, а также для оказания им иной необходимой помощи;
8. Доставка продуктов, лекарств, других товаров первой необходимости гражданам, находящимся в режиме изоляции после посещения зарубежных стран;
9. Можно выезжать на дачу и возвращаться на личном транспорте (только совместно с членами семьи).
Внимание!
Если вас остановят полицейские на улице, проведут проверку причины выхода из дома и обнаружится, что у вас нет уважительной причины, к вам могут быть применены в зависимости от ситуации различные меры. Вплоть до административной ответственности и принудительной изоляции.
Городской транспорт и такси продолжют работать.
Специальные разрешения на передвижение к месту работы и обратно пока не оформляются. В случае принятия решения о необходимости их введения будет принято отдельное решение правительства области.
Тем, кто недавно вернулся из-за границы и находится в 14-дневном карантине по предписанию Роспотребнадзора, покидать место жительства нельзя. Нарушителям придется заплатить штраф и продолжить карантин в лечебном учреждении.
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