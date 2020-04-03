Причины, по которым можно выходить из дома в период самоизоляции

В Тюменской области с 3 апреля действует режим самоизоляции. Жителям региона, вне зависимости от возраста, рекомендовано не покидать свои квартиры без острой необходимости.

Причины, по которым здоровые граждане могут покидать место жительства:

1. Обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью в медицинские организации (например, зубная боль);

2. Покупка лекарств, масок и других товаров в ближайшей аптеке;

3. Следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы);

4. Приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости в ближайшем магазине. При этом можно пользоваться сервисом доставки (продукты питания, еда из ресторана, и т. п.);

5. Выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

6. Вынос мусора до ближайшего места накопления отходов;

7. Доставка продуктов, лекарств, других товаров первой необходимости пожилым людям и тем, кто по состоянию здоровья в них нуждается, а также для оказания им иной необходимой помощи;

8. Доставка продуктов, лекарств, других товаров первой необходимости гражданам, находящимся в режиме изоляции после посещения зарубежных стран;

9. Можно выезжать на дачу и возвращаться на личном транспорте (только совместно с членами семьи).

Внимание!

Если вас остановят полицейские на улице, проведут проверку причины выхода из дома и обнаружится, что у вас нет уважительной причины, к вам могут быть применены в зависимости от ситуации различные меры. Вплоть до административной ответственности и принудительной изоляции.

Городской транспорт и такси продолжют работать.

Специальные разрешения на передвижение к месту работы и обратно пока не оформляются. В случае принятия решения о необходимости их введения будет принято отдельное решение правительства области.

Тем, кто недавно вернулся из-за границы и находится в 14-дневном карантине по предписанию Роспотребнадзора, покидать место жительства нельзя. Нарушителям придется заплатить штраф и продолжить карантин в лечебном учреждении.