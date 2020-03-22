Тюменцам напоминают о плюсах небольших свадеб

В тюменском ЗАГСе в связи с профилактическими мерами в борьбе с коронавирусом ввели ограничение на количество людей, присутствующих на регистрациях брака. На церемонию советуют приглашать только близких родственников и фотографа. Организаторы свадеб дают советы, как организовать торжество в условиях карантинных мероприятий.

Как отметила руководитель агентства современных праздничных технологий Анна Павлова, в тюменском ЗАГСе ограничили количество гостей на регистрации брака до 10 человек. Этот негласный запрет продлится как минимум до 10 апреля. В кафе и ресторанах города как правило, просят, чтобы было не больше 50 человек.

"Плюс небольшой свадьбы в том, что молодожены смогут лично пообщаться с каждым гостем. К тому же это экономия бюджета, меньше проблем с размещением приезжих гостей, меньше затрат на транспорт и логистику. Маленькую свадьбу молодоженам организовать проще и дешевле, даже если у них нет свадебного организатора", - прокомментировала эксперт.

Если же свадьба уже запланирована на конец марта или начало апреля, то можно либо попробовать перенести торжество и вернуть предоплату, или же уменьшить количество гостей. Кроме того, есть вариант провести выездную регистрацию брака на природе, тогда пригласить можно будет большее количество гостей на церемонию, пишет "АиФ - Западная Сибирь".