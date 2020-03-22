Тюменским родителям необходимо задуматься о готовности ребёнка к школе

Продолжается запись детей в 1 класс. Большинство тюменских родителей уже выбрали школу для своего будущего первоклассника, но встаёт вопрос о готовности самого ребёнка к школе. Актуальность этого вопроса особенно касается детей, которым ещё не исполнилось семи лет.

Тюменка Мария Серова признаётся, что долго сомневалась, стоит ли отправлять в школу ребёнка, которому в октябре исполнится семь лет. В итоге она приняла решение, что ребёнок пойдёт в школу в семь лет и десять месяцев, т.к. считает, что её ребёнок ещё не готов к школе. Основные проблемы – неусидчивость и неустойчивое произвольное внимание. Посоветовавшись с психологом, она решила подождать ещё год.

Специалисты утверждают, что наиболее важными составляющими при определении ребёнка в школу являются не навыки чтения, письма, счёта, а учебная мотивация и способность ребёнка контролировать своё поведение.

По словам психолога Ольги Минаковой, родители часто не готовят детей к тому, что в школе необходимо учиться и иногда школьник будет встречаться с проблемами. Дети не понимают, зачем надо учиться. Родителям необходимо выстроить определённую мотивацию: кем хотим стать? – какое будущее мы для себя видим? – для чего мы учимся? Учёба – это сложный и долгий путь, поэтому не стоит спешить отнимать у ребёнка детство, пишет "Тюменская область сегодня".