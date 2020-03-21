На большие лужи в тюменских дворах можно пожаловаться

Весной во многих дворах Тюмени появляются огромные лужи, которые мешают свободному передвижению жителей домов и парковке автомобилей, а также становятся преградой для маломобильных групп населения. Кроме того, лужи во дворах представляют угрозу для зданий. В подвалах появляется плесень и от повышенной влажности может разрушаться грунт и основание фундамента.

В тюменской администрации сообщили, что УК или ТСЖ ответственны за отведение воды из двора многоквартирного дома. Именно они обязаны убрать и вывезти снег, обеспечить работоспособность внутридомовых и наружных дренажей, промыть и расчистить водосточные трубы и канавки, подготовив, таким образом, придомовую территорию к оттепели. В случае, если домовая территория не входит в состав общей собственности дома, то такая работа ложится на службу заказчика по благоустройству административного округа.

Любой тюменец может пожаловаться на подтопление двора, обратившись в комитет жилищного контроля и эксплуатации жилищного фонда департамента городского хозяйства по адресу ул. Дзержинского, 62, тел. 39-34-74. А также оставив обращение на портале "Тюмень – наш город" в категории "Текущее содержание дворовой территории".

Городские объекты посещают с инспекцией органы жилищного надзора. В случае выявления нарушений в содержании дворовой территории, УК или ТСЖ могут быть привлечены к административной ответственности, пишет "Мегатюмень".