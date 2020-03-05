Директора тюменской УК оштрафовали за неубранные сосульки

В поселке Московском Тюменского района директор управляющей компании оштрафован за неубранные сосульки. Нарушения в ходе надзорных мероприятий выявила прокуратура.

Наледь и сосульки свисали с крыши многоквартирного дома, а управляющая компания ООО "МУП Московское ЖКХ" мер к очистке крыши не принимала. Это создавало угрозу жизни и здоровью жильцов.

В отношении директора УК прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ (управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) и внесла ему представление.

На днях суд оштрафовал директора компании на 25 тыс. рублей. Наледь и сосульки с крыши дома убрали.