Директора тюменской УК оштрафовали за неубранные сосульки

17:30 05 марта 2020
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Фото: pixabay.com

В поселке Московском Тюменского района директор управляющей компании оштрафован за неубранные сосульки. Нарушения в ходе надзорных мероприятий выявила прокуратура. 

Наледь и сосульки свисали с крыши многоквартирного дома, а управляющая компания ООО "МУП Московское ЖКХ" мер к очистке крыши не принимала. Это создавало угрозу жизни и здоровью жильцов.

В отношении директора УК прокуратура района возбудила дело об административном  правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ (управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) и внесла ему представление.

На днях суд оштрафовал директора компании на 25 тыс. рублей. Наледь и сосульки с крыши дома убрали.

Теги: сосульки , управляющие компании , штрафы
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