В тюменской прокуратуре рассказали о ситуации с проблемными домами

15:30 04 марта 2020
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Фото: pixabay.com

Межведомственное совещание по вопросам законности в сфере долевого строительства провел прокурор Тюменской области Владислав Московских.

В 2019 году органы прокуратуры региона выявили в этой сфере 81 нарушение. В результате мер, принятых прокуратурой и органами власти, в эксплуатацию были введены 9 жилых домов, сроки завершения строительства которых неоднократно переносились.

Сейчас в единой информационной системе жилищного строительства в реестре проблемных домов Тюменской области значится два объекта. На строительство одного из них средства дольщиков не привлекались, застройщик другого объекта — ООО "Стройтрест"  (ЖК "House club" в поселке Московский Тюменского района) находится в процедуре банкротства. Губернатором Александром Моором утвержден план-график реализации мероприятий по восстановлению прав дольщиков, их 20 человек.

Всего на территории Тюменской области возводится 26  многоквартирных домов, по которым 14 застройщиками (в Тобольске и Тюмени, Тюменском районе) продлены сроки строительных работ.

Теги: долевое строительство , жилье , прокуратура
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