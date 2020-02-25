Ринопластика поможет исправить форму носа и устранить проблемы с дыханием

Красивый нос правильной формы – не только эстетически красиво, но и правильно с точки зрения здоровья. К сожалению, не всем посчастливилось стать обладателями красивых и здоровых носиков, но сейчас это легко исправить при помощи ринопластики, которую успешно проводят уже много лет в многопрофильном медицинском центре SmartClinic.

Частой причиной неправильной формы носа и проблем с дыханием является искривление носовой перегородки, оно может быть, как врожденным, так и приобретенным. Искривление сопровождается множеством неприятных симптомов, таких как заложенность носа и дыхание ртом, хронический насморк, воспаление органов слуха и других. Бывает и такое, что пациенту не нравится форма носа и как раз тогда на помощь приходит ринопластика.

"Мы предлагаем пациентам ринопластику, которая проводится без правки перегородки и с правкой носовой перегородки. В первом случае, как результат, мы получим эстетически красивую форму носа, а во-втором не только исправим проблемы с перегородкой, но и исправим контуры носа. Здесь также особенно хочу подчеркнуть, что в нашем центре не предоставляется услуга только лишь по исправлению носовой перегородки, мы проводим ринопластику, которая подразумевает под собой исправление всех эстетически неправильных форм носа и устранение проблем с дыханием, если таковые имеются", - комментирует руководитель центра SmartClinic, пластический хирург Святослав Стрелин.

Качественно выполненная ринопластика визуально преображает человека, делает его черты лица гармоничней, тоньше, аристократичней.

Исправляются проблемы и эстетического, и медицинского характера.

Оперативная ринопластика включает в себя совершение надрезов скальпелем для моделирования формы в открытой носовой полости с помощью перемещения или частичного удаления хрящей, поэтому нужно подойти со всей ответственностью к выбору специалиста, который будет проводить операцию.

Как и у других операций, у ринопластики есть ряд противопоказаний. К ним относятся: острый ринит, герпес, злокачественные опухоли, острые инфекции, низкая свертываемость крови, болезни крови и сердца, пиелонефрит и нарушения психики.

Кроме того, нельзя делать корректировку носа в период беременности и кормления грудью, а также в период менструации.

"Перед пластикой нужно пройти стандартное обследование, которое включает в себя общий анализ крови, биохимию, ЭКГ и консультацию терапевта. За 10-15 дней до поступления в клинику пациенту нужно отказаться от алкоголя, курения и тяжелой пищи, а также не есть и не пить в день операции", - подчеркивает Святослав Стрелин.

Ринопластика – одна из самых быстрых пластических операций, занимающая по времени от 1 до 3 часов, но реабилитационный период длится от двух недель до месяца.

"Гипс и швы снимают пациенту на 10 день, тогда же сходят отеки и синяки под глазами. Мы рекомендуем не спать лицом в подушку, аккуратно умываться, ограничивать подъем тяжестей, хотя бы на протяжении месяца после операции", - делится Святослав Стрелин.

Коррекция формы носа – единственный результативный способ улучшить его форму и таким образом сделать черты лица гармоничными. Пластические хирурги рекомендуют оперативные варианты для серьезных коррекций – от изменения ширины или длины носа до полного восстановления после несчастных случаев.

Многопрофильный медицинский центр Smart Clinic предлагает широкий спектр услуг для своих пациентов: пластическая хирургия, косметология, функциональная диагностика, терапия, амбулаторная и сосудистая хирургия, дерматоонкология, терапия и не только. Профессионалы клиники всегда с радостью ответят на все интересующие вопросы и найдут выход из любой ситуации.

Клиника расположена в Тюмени по адресу ул. Менделеева, 5. Уточнить подробности и записаться на прием можно по телефону +7 (3452) 56-05-03, более подробно ознакомиться с деятельностью центра можно на официальном сайте http://smartclinic72.ru/ и в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Facebook.