Пластическая хирургия в Тюмени вышла на высокий уровень качества

Фото: СмартКлиник

Прошли те времена, когда хорошего пластического хирурга нужно было искать за рубежом или в столице. Сегодня доверить свое здоровье и красоту с уверенностью можно местным специалистам. Это поможет сэкономить средства на сопутствующих затратах, таких как проживание и перелеты, без ущерба результату.

"Если 10-15 лет назад возможность исправить дефекты внешности и получить желаемые формы была у единиц, то сегодня пластическая хирургия стала намного доступнее. Технологии, которые когда-то применялись только в столичных клиниках, сегодня массово используются в регионах, и в Тюмени за это время появились специалисты с большим опытом", - отмечает пластический хирург, кандидат медицинских наук, эксперт Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО, ЯНАО Святослав Стрелин.

После многолетней практики и обучения в клиниках страны в 2018 году он объединил сразу несколько мастеров пластической хирургии и открыл многопрофильный медицинский центр SmartClinic в Тюмени.

Ими проводится весь спектр самых востребованных пластических операций с использованием новейшего оборудования, включая абдоминопластику (удаление избытков кожи и жира в нижней части живота), увеличение груди, удаление образований кожи, блефаропластику и интимную пластическую хирургию.

"Иногда пациенты обращаются к пластической хирургии не только за эстетическим результатом. В некоторых случаях требуется восстановить нормальное функционирование организма, устранить явные дефекты, которые мешают нормально жить. Поэтому развитие пластической хирургии – это не просто мода, как думают многие, а необходимость", - добавил хирург.

В медицинском центре SmartClinic особое внимание уделяется научной деятельности, применяются современные уникальные разработки, которые являются авторскими или созданы совместно с другими коллективами ученых, поэтому в клинике трудятся 1 профессор и 2 доцента кафедр Тюменского медицинского университета, а врачей с учеными степенями еще больше: 1 доктор наук, 4 кандидата наук.