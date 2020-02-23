Тобольские школьники привезли награды национального хакатона SmartWarehouse

Учащиеся детского технопарка "Кванториум" из Тобольска приняли участие в открытом национальном хакатоне по автоматизации складской логистики SmartWarehouse, который проходил в Екатеринбурге на площадке Ельцин-центра. Сборная "Нейромантики показала хорошие результаты и завоевала третье место из девяти сильных команд.

За тобольскую команду выступили Софья Турышева, Виолетта Шкилева, Кирилл Баяндин, Александр Кувалдин и Илья Захаринский. Как пояснили в администрации города, для успешного участия в хакатоне требовались знания не только программирования, но и робототехники и дизайна. Сопровождали воспитанников технопарка Денис Селянин и Сергей Ивашишин.

В ходе соревнований участникам нужно было придумать и реализовать целую систему "умного склада": робота-погрузчика (его тоболяки спроектировали еще дома), конвейерную ленту с цветодатчиками для сортировки и тележку, которая будет автономно развозить груз.

По словам Дениса Селянина, школьники писали код программы, выпиливали детали тележки на лазерном станке, защищали свой проект перед экспертами. Уровень всех команд был высоким, шансы на победу были у всех.

По итогам хакатона команда "Нейромантики" заняла третье место. Это уже вторая победа воспитанников тоболького технопарка на выездных соревнованиях, пишет "Тюменская область сегодня".