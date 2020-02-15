В Ялуторовске школьники примут участие в открытии Года памяти и славы

Торжественное открытие Года памяти и славы в Ялуторовске состоится 25 февраля в зале Молодежного социально-делового центра. Специально для мероприятия школьники подготовили театрализованное представление.

Подростки сыграют роли выпускников 1941 года, которые строили планы, готовились к взрослой жизни, но началась война. Юные артисты Ялуторовска прочитают стихи, исполнят песни, посвященные Великой Отечественной войне, пишет "Тюменская область сегодня".

"В первую очередь на это мероприятие мы приглашаем школьников города, ведь крайне важно донести до подрастающего поколения суть Года памяти и славы. Мы хотим, чтобы ребята прочувствовали величие победы нашего народа над фашизмом", - рассказала специалист Молодежного центра Виктория Балдук.

В течение 2020 года в России пройдет около 200 мероприятий федерального уровня. Это всероссийские акции, такие как "Блокадный хлеб", "Свеча Памяти", "Георгиевская ленточка" и др. В Год памяти и славы жители страны смогут принять участие в различных проектах и конкурсах, направленных на сохранение памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны.