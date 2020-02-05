Анна Попова: эвакуация россиян из Китая прошла успешно. Признаков инфекционного заболевания нет ни у одного

5 февраля из китайского Уханя, который стал эпицентром новой коронавирусной инфекции, в Тюмень двумя самолетами Минобороны доставлены россияне и несколько граждан Украины, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана. Все приехавшие здоровы и помещены в лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель". В изоляции они проведут 14 дней. Эвакуация прошла с соблюдением всех норм биологической безопасности. Об этом на вечернем брифинге в правительстве Тюменской области сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Благополучно прибыли в аэропорт Тюмени в общей сложности 144 человека. Все здоровы. По прилету обследованы были все. Признаков инфекционного заболевания нет ни у одного из пассажиров, членов экипажа и сопровождающих лиц, - отметила Анна Попова. - При прилете и в аэропорту Тюмени соблюдены все правила биологической безопасности. Риски попадания в окружающую среду какого-либо инфекционного агента отсутствовали и отсутствуют".

Прибывшие размещены в специально оборудованном реабилитационном центре, оснащенном всеми необходимыми средствами для защиты пациентов, персонала и окружающей среды от попадания распространения любого инфекционного агента. Среди эвакуированных четыре ребенка, самому младшему семь месяцев, старшему - 4,5 года. Перелет они перенесли хорошо и сейчас находятся под наблюдением педиатра.

Медицинское наблюдение за всеми будет осуществляться 14 дней. В течение этого времени помещенные в центр граждане не смогут его покинуть. При приеме их на борт эти условия им были озвучены. Министерство иностранных дел и посольство Российской Федерации предупредило каждого о необходимости прохождения именно такого карантина по возвращении в РФ.

Медработники и весь обслуживающий персонал центра также в течение 14 дней не смогут покинуть территорию центра, но с "пациентами" будут контактировать только в специальных средствах защиты. По словам Поповой, в центре созданы комфортные условия для проживания, семьям с детьми предоставлены номера с несколькими комнатами.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что весь тюменский медицинский персонал, который работает в реабилитационном центре "Градостроитель" с размещенными там на карантин эвакуированными из Китая людьми, отличается высоким профессионализмом, имеет специализацию по инфекционным заболеваниям. Кроме того, медики прошли дополнительную подготовку. "Из федерального центра в Тюмень направлены три врача-специалиста: инфекционист, пульмонолог, и реаниматолог. Реабилитационный центр полностью обеспечен необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - подчеркнул Мурашко. Он поблагодарил жителей Тюменской области, губернатора и правительство региона за эффективную, качественную и очень правильную подготовку к приему эвакуированных граждан в столь короткое время.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал журналистам, что Тюменская область, наряду с другими регионами России, предложила свои возможности для размещения на карантин эвакуированных из Китая людей. "За сутки с небольшим была проделана огромная работа Нашей задачей была координация деятельности федеральных и региональных органов власти и подрядных организаций, чтобы подготовить наш реабилитационный центр для приема этих людей. Выполнено все, что было запланировано, все службы отработали на отлично", - сообщил глава региона.