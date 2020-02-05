Глава Роспотребнадзора заявила, что в Тюменской области исключены риски заражения коронавирусом от прибывших из Китая россиян

В Тюменской области сделано все, чтобы избежать рисков заражения коронавирусом, заявила на брифинге в аэропорту Рощино утром 5 февраля главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Граждане России прибывают домой, чтобы уйти от излишних рисков, которых они опасаются. Руководство страны приняло решение, что граждане Российской Федерации должны вернуться из эпидемического очага. По международным медико-санитарным правилам они будут наблюдаться в течение 14 дней. Мы считаем, что в Тюменской области сделано все, чтобы не было рисков", - сказала она.

Раннее сообщалось, что в Тюмень из Китая прибывают двумя военными самолетами более 140 граждан России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Все они здоровы: перед посадкой на борт их осмотрели медики и вирусологи Минобороны. С местным населением они контактировать не будут. По прибытии в Тюмень их разместят за городом в реабилитационном центре "Градостроитель", где созданы все условия для проживания и профилактики распространения инфекций.

Попова также отметила, что регион имеет необходимую базу для профилактики и борьбы с коронавирусом.