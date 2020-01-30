Хозяйка джек-рассел-терьера, укусившего девочку, заплатит 50 тыс. рублей

Суд взыскал компенсацию с владелицы пса, который гулял без намордника и укусил ребенка.

Инцидент произошел в деревне Ушакова Тюменского района на детской площадке в сентябре прошлого года. Пес породы джек-рассел-терьер укусил 6-летнюю девочку за ногу.

Административная комиссия в Тюменском районе оштрафовала хозяйку собаки на 2 тыс. рублей по ч.3 ст.2.3 Кодекса Тюменской области об административной ответственности (нарушение правил содержания домашних животных).

Отец девочки обратился в прокуратуру района, чтобы взыскать материальный и моральный вред. Суд постановил взыскать с женщины в пользу ребенка более 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на медицинскую помощь.