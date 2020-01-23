В Тюменской области стало меньше отравлений спиртом

В 2019 году в регионе было зарегистрировано 375 случаев отравления спиртосодержащей продукцией. Почти половина закончилась летальным исходом.

Среди отравившихся большую часть составляют мужчины — 80%. В 5,6 % случаев отравления зарегистрированы среди детей до 14 лет и 3,5% случаев среди подросткового населения области (15–17 лет). Такую статистику приводит управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В структуре отравлений наибольший удельный вес приходится на отравления этиловым спиртом — 346 случаев, отравления метиловым спиртом составляют 17 случаев, отравления спиртом неуточненным – 12 случаев.