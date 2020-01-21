Тюменцев проконсультируют насчет покупки жилья на маткапитал

В четверг, 23 января, Управление Росреестра по Тюменской области проведет "прямую" телефонную линию по вопросам, связанным с порядком государственной регистрации прав на жилые помещения, приобретенные полностью либо частично на средства материнского капитала. На вопросы жителей региона ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Управления Росреестра по Тюменской области Нина Воронина.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.