Тюменцев проконсультируют насчет покупки жилья на маткапитал

11:00 21 января 2020
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В четверг, 23 января, Управление Росреестра по Тюменской области проведет "прямую" телефонную линию по вопросам, связанным с порядком государственной регистрации прав на жилые помещения, приобретенные полностью либо частично на средства материнского капитала. На вопросы жителей региона ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Управления Росреестра по Тюменской области Нина Воронина.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.

Теги: жилье , материнский капитал , Росреестр
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