В Тюмени ищут 37-летнего Алексея Калитовского, пропавшего в праздники

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

В областном центре полиция ведет поиски Алексея Калитовского. 3 января этого года мужчина ушел из дома, до сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 35–40 лет, рост 170–175 сантиметров, плотного телосложения, славянской внешности, волосы прямые темного цвета, стрижка короткая.

Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, футболка серого цвета, ботинки зимние кожаные, темно-коричневого цвета.

Всех, кому что-либо известно, просят сообщить в отдел полиции №1 УМВД России по городу Тюмени по телефонам: (3452) 27-01-00, 33-16-85 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-130, 793-932, дежурная часть УМВД России по Тюменской области: (3452) 793-023 или 02.