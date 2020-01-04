В Тюменском районе пройдет Кубок Западной Сибири по зимней рыбалке

Кубок Западной Сибири по зимней рыбалке пройдет на популярном среди рыбаков озере Янтыково Тюменского района с 13 по 17 января. А перед этим, с 11 по 12 января, рыбаки встретятся на озере Андреевском, на чемпионате "Клевый лед".

Доступны выступления как в командном, так и в личном зачетах, сообщает "Тюменская область сегодня".

Организатором всех спортивных мероприятий выступает областная Федерация рыболовного спорта, которая также активно прививает интерес к рыбалке у молодого поколения. Так, например, в ее группе в соцсети недавно проводился тематический конкурс, в котором матерые рыбаки делились фотографиями своих детей на рыбацких вылазках. Авторы лучших снимков получили билеты в театр "Ангажемент". В Федерации обещают, что подобные конкурсы будут проводиться и дальше.