Тюменцы чаще женились в августе

В прошлом году в Тюменской области более 10,4 тысячи пар сыграли свадьбы. Больше всего браков было зарегистрировано в августе – 1692, из них 1024 - в Тюмени, сообщили в Управлении ЗАГС Тюменской области.

В июле заключили 1 474 брака, в том числе 891 — в Тюмени. Больше 1 200 — в июне и сентябре.

Немного желающих было жениться в мае — зарегистрировано всего 448 браков, в том числе 288 - в Тюмени. Вероятно, что из-за суеверия — якобы женившиеся в мае всю жизнь будут маяться. Правда, статистика говорит о том, что среди майских молодоженов меньше разводов.

В целом за 11 месяцев зарегистрировано 6 540 разводов, в том числе 3 617 - в Тюмени.

Самые крепкие семьи оказались в Тюменском районе: с января по ноябрь зарегистрировано 1 167 бракосочетаний, расторгли отношения 585 пар. В Тобольском районе число разводов такое же - 585. Свадеб здесь было 877.

Можно выделить Армизонский (35 браков, 19 разводов), Бердюжский (59 и 28 соответственно), Ишимский (556 и 382), Упоровский (74 и 51) районы. В Викуловском, Казанском, Сорокинском районах примерно равное количество и регистраций, и расторжений браков. В Юргинском число разводов значительно превысило количество свадеб - 32 и 41 соответственно, пишет "Вслух.ру".