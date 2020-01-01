В "Тюмень Водоканале" рассказали, что будет, если выбросить салат в унитаз

К новогоднему застолью тюменцы готовят много салатов и закусок. 1 января, как правило, еды остается еще большое количество, отчего возникает вопрос: выбрасывать или доедать?

Специалисты напоминают, что салат, заправленный майонезом, хранится при комнатной температуре 6-8 часов, а если убрать его в холодильник, то не дольше 1-2 дней. Если употреблять их позже, то пища может вызвать серьезное отравление. В этом случае следует знать, куда выбрасывать подобного рода отходы.

По информации пресс-службы тюменского Водоканала, городская система водоотведения (канализация) предназначена только для жидких бытовых отходов. Из-за того, что некоторые выбрасывают в унитаз салаты и другую еду, нередко возникают засоры, которые приводят к подтоплению квартир, подвалов домов, придомовых территорий. По статистике, 85-90% засоров вызваны мусором, которые пользователи смывают в унитаз, и лишь 10-15% связаны с техническим состоянием системы водоотведения.

В пресс-службе тюменского регоператора по обращению с ТКО "ТЭО" прокомментировали, что все пищевые отходы, которые останутся после праздничного застолья, относятся к категории твердых коммунальных. Их можно и нужно выкидывать в обычный контейнер для мусора, пишет "Мегатюмень".