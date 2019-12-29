Тюменцы выступят на фестивале КиВиН-2020

Фото: Команда КВН "Наполеон Динамит" ТО

Команды КВН "Наполеон Динамит" из Тюмени и "Борцы. Северный десант" из Сургута выступят на 31-ом фестивале "КиВиН-2020", который пройдет с 12 по 25 января в Сочи.

Обе команды попрощались на финале, в сезон идти не планируют, но в дальнейшем могут появиться в спецпроектах клуба. К слову, финал-2019 Первый канал покажет 30 декабря.

Среди зарегистрированных на "КиВиН-2020" есть команды из Большой Тюменской области. Тюмень представят команды: "Сделано в Сибири", "Праздник", "Русь", "ЗапСиб". От ХМАО выступят: "Бесславные" из Сургута, "Сборная ЮГУ" из Ханты-Мансийска, "Вероника" из Нижневартовска, "Хор с Уральских гор" из Кондинского района, Сборная "Газпром трансгаз Югорска" и "Трое в НасТрое" из Югорска, "Балаганчик" из Салыма. От ЯНАО пока зарегистрирована одна команда - "ИП Бондарев" из Надыма. Кроме того, в списке команда Кургана — Тюмени "Джентльмены удачи, проект "Комик в деревне".

Регистрация участников продолжается, поэтому список не окончательный.