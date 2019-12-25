На тюменской набережной залили каток

В Тюмени залит каток на площадке в 2 тысячи квадратных метров на набережной Туры. Посещение катка — бесплатное.
"Ежедневно с 9 до 11 часов и с 15 до 17 часов здесь устраиваются технологические паузы. В это время для создания зеркального блеска и ровной поверхности на лед выходит специальная машина", — рассказали в пресс-службе администрации города.
Каток открыт каждый день и круглые сутки. В темное время суток работает освещение. Есть теплые раздевалки, кафе и туалет. Прокат коньков — с 11 до 23 часов.
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