Тюменские психологи советуют встречать Новый год со своей семьей

Психологи поддерживают тюменцев, которые планируют встретить Новый год вместе с близкими людьми. А если по каким-то обстоятельствам в новогоднюю ночь не получается быть с родными, то стоит уделить семейному досугу время в праздничные каникулы.

Психолог Любовь Федорова отмечает: современный ритм жизни не дает человеку остановиться, посмотреть вокруг себя, а новогодние каникулы дают шанс побыть со своими родными. "Что может быть лучше, чем собраться всей семьей и вместе подвести итоги года, вспомнить все хорошее, что было, построить планы. Человек действительно счастлив, когда все близкие собираются вместе, шутят и делятся радостями", - считает эксперт.

Так, только ваша мама знает, какое новогоднее блюдо вы любите с детства, и никакие рестораны не смогут заменить тепло домашней кухни. Только ваши дети смогут порадовать вас своими поделками и искренними выступлениями, и это будет более ценным, чем развлекательная программа в дорогом заведении. Только ваша вторая половинка может вас окружить теплом, заботой и лаской, это и есть атмосфера волшебного праздника, подчеркивает психолог.

Следует поддерживать новогодние семейные традиции, а если их нет – придумать всем вместе. Например, сделать открытки с символом наступающего года или смастерить поделки, сфотографироваться всей семьей на память. Простые материальные вещи смогут сохранить и пронести тепло доброго семейного праздника сквозь годы, пишет "Тюменская область сегодня".