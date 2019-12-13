Тюменцы слепят 800 снеговиков за 2 часа

17:15 13 декабря 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени конкурс "Снеговик 2020" состоится завтра, 14 декабря, с 11 до 13 часов. На Масловском взвозе на набережной горожане постараются побить рекорд Китая — установить в одном месте 2020 снеговиков. Многие фигуры уже созданы и будут доставлены на набережную. Оригинального полуметрового снеговика можно будет слепить завтра на месте, снег на набережной уже заготовлен.

По словам начальника отдела центра культуры и творчества "Тюмень" Олеси Семёновой, 800 снеговиков будут слеплены за два часа.

Теги: рекорд
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