Тюменцы слепят 800 снеговиков за 2 часа

В Тюмени конкурс "Снеговик 2020" состоится завтра, 14 декабря, с 11 до 13 часов. На Масловском взвозе на набережной горожане постараются побить рекорд Китая — установить в одном месте 2020 снеговиков. Многие фигуры уже созданы и будут доставлены на набережную. Оригинального полуметрового снеговика можно будет слепить завтра на месте, снег на набережной уже заготовлен.
По словам начальника отдела центра культуры и творчества "Тюмень" Олеси Семёновой, 800 снеговиков будут слеплены за два часа.
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