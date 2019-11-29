Тюменцам предлагают пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ

Во всемирный День борьбы со СПИД, 1 декабря, в Тюмени большое профилактическое мероприятие пройдет в ТРЦ "Сити-Молл". С 11 до 16 часов каждый желающий сможет пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию врача.

За 10 месяцев 2019 года в Тюменской области обследовано на ВИЧ-инфекцию 386 399 человек. По состоянию на 1 ноября 2019 года в регионе кумулятивно зарегистрировано 24693 случая ВИЧ-инфекции. В этом году в области зарегистрировано 1324 случая ВИЧ-инфекции. Темпы прироста снижаются — меньше на 9,3%. По сведениям областного департамента здравоохранения, основной путь передачи ВИЧ-инфекции — половой (70,4%).