В Тюмени пройдет конференция для родителей детей с речевыми нарушениями

12:29 22 ноября 2019
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Фото: pixabay.com

В эту субботу, 23 ноября, в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования состоится областная конференция для родителей "Речь и дитя: ожидания, проблемы, решения". Вход свободный, начало в 10 часов.

Что делать, если ребенок не говорит, каковы психологические аспекты речевых нарушений и другие вопросы родители смогут обсудить с ведущими экспертами в области логопедии, дефектологии, психологии и педагогики Тюменской области.

Организаторами конференции выступают Ассоциация логопедов Тюменской области, Региональный центр "Семья" и Тюменский государственный университет.

Теги: дети , конференция , речь
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