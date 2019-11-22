В Тюмени пройдет конференция для родителей детей с речевыми нарушениями

В эту субботу, 23 ноября, в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования состоится областная конференция для родителей "Речь и дитя: ожидания, проблемы, решения". Вход свободный, начало в 10 часов.

Что делать, если ребенок не говорит, каковы психологические аспекты речевых нарушений и другие вопросы родители смогут обсудить с ведущими экспертами в области логопедии, дефектологии, психологии и педагогики Тюменской области.

Организаторами конференции выступают Ассоциация логопедов Тюменской области, Региональный центр "Семья" и Тюменский государственный университет.