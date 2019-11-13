В Тюменской области на лечении с гаффской болезнью остаются два человека

Накануне прошло очередное заседание оперативного штаба под председательством первого заместителя губернатора Натальи Шевчик по поводу случаев заболевания гаффской болезнью на территории Тюменской области.

С 25 октября новых случаев заболевания в деревне Ачиры Тобольского района, где они впервые и были зафиксированы, не наблюдается. Угрозы жизни и здоровью жителей нет. В больнице на лечении пока остаются два человека, летальных исходов удалось избежать. В деревне Ачиры и близлежащих населенных пунктах проводятся подомовые обходы.

На заседании штаба специалисты представили итоги клинического исследования: источником заболевания стала рыба из озера Андреевского, расположенного возле деревни Ачиры.

На контроле штаба остается поручение по усилению контроля за наличием ветеринарного свидетельства на все партии рыбы с указанием происхождения рыбы всем торговым организациям, расположенным на территории Тюменской области, исполнение запрета несанкционированной торговли рыбой на территории Тюменской области.

По данным главного санитарного врача Тюменской области Галины Шарухо, вся изъятая рыба, в том числе в трех субъектах Федерации, куда были поставки, уничтожена, передает пресс-служба губернатора Тюменской области.