В Тюмени врачи помогли девочке с редчайшей патологией ребер

Фото: пресс-служба ОКБ №1

Хирурги Областной клинической больницы №1 вместе с коллегой из Санкт-Петербурга выполнили сложную операцию трехлетней девочке с асфиктической грудной клеткой (синдром Жёна). Это заболевание встречается крайне редко — в одном случае на 130 тысяч человек.

Особенность деформации состоит в том, что ребра практически не растут и начинают формироваться внутрь грудной клетки. Тем временем сердце, легкие и другие органы растут. И с этим ростом легкие сдавливаются, от этого ребенок сам уже не может дышать. Крайне опасно это и тем, что легкие из-за постоянной компрессии возникают патологии в виде фиброза. Кроме деформации органов, появляются бронхолегочные заболевания, может возникать почечная недостаточность.

Операция шла более шести часов. Вначале торакальные хирурги удалили пять ребер, которые вызывали давление на легкие. Затем врачи выполнили пластику и поставили два имплантата из титана. Такая реконструктивная операция обеспечит необходимый простор для роста легких благодаря расширению грудной клетки до нормального уровня.

"Ребенку удастся избежать развития других серьезных патологий и осложнений. Девочка сможет расти и развиваться как другие дети", — сообщили в пресс-службе ОКБ №1.