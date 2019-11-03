Тюменские спортплощадки работают в любую погоду

В ноябре спорторганизаторы джут горожан на 170 спортивных площадках, в скверах и парках. Оздоровление продолжается в любую погоду. Сейчас к традиционным видам спорта добавятся и зимние. Например, общая физическая подготовка будет включать в себя игры в снежки, катание на лыжах и санках и прочие зимние забавы.

Как выяснил "Вслух.ру", любители командных игр тоже не останутся без внимания. Бесплатные тренировки по мини-футболу проходят на базе ДЮСШ "Олимпиец", "КДТ им. А.М. Кижеватова", ЦРТДиЮ "Грант" и "Бригантина", ДЮЦ "Авангард", ДЮСШ №2, ЦРТДиЮ "Контакт", ДЮСШ "Водник", "Старт", "Фортуна", "Пламя" и "Вероника", ДФШ "Чемпион".

Кроме того, в городе проходят бесплатные занятия баскетболом, волейболом, танцами, скандинавской ходьбой, различными видами гимнастики, а также настольным теннисом, шахматами, шашками и дартсом.

Тюменская областная федерация айкидо предлагает занятия для возрастной категории 55+. Фитнес-клуб "Спарта" проводит тренировки под названием "Сила ГТО" для ребят от 12 лет и старше. Боксом и борьбой могут заняться тюменцы от 7 до 17 лет совершенно бесплатно в фитнес-клубе "Арена". Школа бокса "Батыр" также предлагает стать спортсменами ребятам от 10 лет. Занятия единоборствами проходят в комплексе "ЦЕНТР ММА". Спортивные клубы "Сокол" и "Атлант" приглашают горожан на атлетическую гимнастику, а студия "Йога Час с Ларисой Рябковой" - на йогу.

Ознакомиться с подробной информацией по каждому направлению можно на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, на портале "Тюмень - наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор, в группе "Спорторганизаторы Тюмени" сети "ВКонтакте". Здесь же принимаются и рассматриваются замечания, предложения и вопросы по деятельности спорторганизаторов.