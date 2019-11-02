Тюменские КВНщики поборются за место в Высшей лиге

Фото: Команда КВН "Наполеон Динамит" ТО

Путевку в финал сезона Высшей лиги-2019 разыграют в традиционном "Кубке мэра Москвы". Игра с участием тюменской команды "Наполеон Динамит" пройдет 8 ноября, в День рождения клуба веселых и находчивых, в ММЦ "Планета КВН".

Участниками станут команды, которые не прошли в итоговую игру по результатам полуфинала. Тюменские "Напы" заняли третье место, немного уступив соперникам. После игры болельщики активно поддержали команду, настаивая на "Кубке". Они напомнили, что "Вятка" из Кирова стала чемпионом-2018, проиграв в полуфинале, но выиграв на ноябрьском состязании.

Соперниками "Наполеона Динамита" на "Кубке" станут "Такая история" (ОГУ им. Тургенева, Орел), "НАТЕ" (Станица Брюховецкая), "Будем дружить семьями" (Москва). Будет три конкурса: приветствие, разминка с экраном, музыкальный фристайл.

Болельщики считают, что у команды есть все шансы на победу. В голосовании на официальной страничке МС КВН "ВКонтакте" такой прогноз дают 47% участников опроса. На втором месте - 34% - "Нате". В опросе приняли участие более 3,3 тысячи человек.

Финал состоится 14 декабря на сцене концертного зала Crocus City Hall. Уже известны четыре кандидата на чемпионство: "Борцы. Северный десант" (Сургут), Сборная Татнефти (Альметьевск), "Так-то" (Красноярск), Сборная Снежногорска.

Будем надеяться, что пятой станет "Наполеон Динамит". Ведь участие в следующем сезоне для сборной - большой вопрос, пишет "Вслух.ру".