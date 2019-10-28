В Тюмени ожидается сильный ветер

Ночью, по прогнозу синоптиков, в городе небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшой снег, ветер западный, ночью 9–14 м/с, порывы до 19 м/с, днем северо-западный, 7–12 м/с. Понижение температуры: ночью и днем +1...–1Сº.

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