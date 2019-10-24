В регионе выявлено более 2400 нарушений закона о противодействии коррупции

За 9 месяцев 2019 года в Тюменской области прокурорами выявлено 2427 коррупционных нарушений закона. Это на 10% больше аналогичного периода 2018 года.

986 нарушений связана с неисполнением государственными и муниципальными служащими, иными должностными лицами обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции. Из них самые частые случаи — представление неполных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

По мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности было привлечено 549 должностных лиц, из них 10 уволены в связи с утратой доверия. К административной ответственности привлечены 54 должностных лица и организации, которым назначены штрафы на общую сумму более 5 млн рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 32 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности.