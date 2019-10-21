Тюменские кадеты будут соревноваться за звание лучшего

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Общеучилищный конкурс "Кадет года – 2020" в шестой раз стартовал в Тюменском президентском кадетском училище. Участники смогут проявить себя, показать свои способности, знания и умения, физическую и строевую подготовку.

"Стать победителем и получить звание "Кадет года" очень почетно и вместе с тем очень трудно. Надеюсь, что это будет честная, справедливая борьба, где победит сильнейший. Желаю участникам продемонстрировать высокий уровень интеллектуальных способностей, показать хорошие спортивные результаты и раскрыть свой творческий потенциал", - обратился к кадетам заместитель начальника училища по воспитательной работе Владимир Свалов.

К 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне участникам подготовили особенные испытания. Все этапы конкурса будут непосредственно связаны с историческими событиями тех лет.

На звание "Кадет года – 2020" будут претендовать 32 кадета 5-11 курсов. К маю 2020 года назовут победителей в номинациях "Самый творческий кадет", "Самый умный кадет" и "Самый спортивный кадет". Оценивать участников будет компетентное жюри под председательством начальника училища генерал-майора Михаила Логинова. На итоговое мероприятие планируется пригласить ветеранов Великой Отечественной войны и представителей Совета ветеранов города, пишет ИА "Тюменская линия".