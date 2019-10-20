Поэты из Тюмени рассказали о своих литературных предпочтениях

В преддверии литературного праздника "Белые журавли", который состоится 22 октября, тюменские поэты рассказали, чье творчество вдохновило их и стало путеводной звездой.



"Мне нравятся стихотворения Рэя Брэдбери, - рассказывает руководитель Объединения тюменских поэтов и писателей Юлия Стафеева. - Любимое – "Они не видели звезд". Однажды я выступала с ним в "Байконуре", подобрав для фона красивую мелодию. Из наших литераторов я люблю творчество Александра Блока. У него в стихотворениях есть мотивы принятия жизни такой, какая она есть. Мне это близко. Сама я пишу мрачные стихотворения. Это для меня скорее арт-терапия. На бумаге остаются все мои переживания. Мне от этого легче".



"Я люблю читать Маяковского, - делится своими пристрастиями художник, музыкант, писатель Алексей Матвеев. - Мне очень нравится его слог и чувственность. Пишу стихи очень редко, но на вечные темы: любовь, смерть, отношения между людьми. Они помогают осознать и раскрыть человеческую сущность, понять и прочувствовать человеческую природу".



"Сама лично люблю читать Ахматову, Цветаеву, Асадова. А почему? Наверно, потому, что вижу в них себя часто! – размышляет поэтесса Екатерина Величко. - А сама пишу на разные темы, но они у меня любительские, неопытные".



"Мой творческий путь начинался со стойкой нелюбви к чтению, - вспоминает поэт, публицист, общественный деятель, региональный куратор Международного литературного фестиваля "Всемирный день поэзии" Владимир Ордовский. – Помнится, как-то меня подколол бывший одноклассник: "В школе по литературе с двойки на тройку перебивался, а тут вдруг в поэты заделался". Тогда я от души посмеялся над его тонким замечанием. А если серьезно, то есть такие люди, которые не способны жить без социально значимых жизненных смыслов. Разочаровавшись в истории на первом курсе исторического факультета, я вдруг открыл для себя новую стезю - ей стала поэзия".



22 октября российские школы, библиотеки, университеты, клубы писателей и поэтов проведут встречи и разные литературные мероприятия. Что читать, каждый решает для себя сам. Любой может найти лирические мотивы, которые отзовутся отголоском в глубине души, пишет "Тюменская область сегодня".